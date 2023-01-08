Происшествия 08 января 2023, 04:31 Количество пострадавших от взрыва газа в Хасавюрте увеличилось до пяти Мэрия: число пострадавших от взрыва газа в Хасавюрте увеличилось до пяти РИА «Новости»

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Число пострадавших от взрыва газа в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрт выросло до пяти. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы местной администрации Нажиюлла Абдулаев.

«Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы, врачи им оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у главы города», — сказал он.

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Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщали о трех пострадавших. Врачи оценили их состояние как легкой степени тяжести. Спасатели вывели из дома на улицу 10 человек. Взрыв газа, который привел к возгоранию, произошел на первом этаже пятиэтажного жилого дома с мансардой.

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Первый пожарный расчет прибыл на улицу Датуева в 02:41 в воскресенье, 8 января. На месте спасатели увидели частично разрушенное здание с выбитыми окнами. Они приступили к эвакуации людей и тушению пожара, охватившего 20 квадратных метров площади. Ликвидацией последствий взрыва и возгорания занимаются 28 человек и девять единиц техники.