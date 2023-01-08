Происшествия 08 января 2023, 03:27 Взрыв газа произошел в жилом доме в Хасавюрте МЧС: взрыв газа произошел в жилом доме в Хасавюрте Пресс-служба МЧС

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Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в дагестанском городе Хасавюрт. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике.

Сведения о взрыве газовоздушной смеси и последующим возгоранием в доме по улице Датуева поступили спасателям в 02:35 8 января. Все случилось в квартире на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома.

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«По предварительной информации, имеются пострадавшие», — указала пресс-служба ведомства.

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«Известия» со ссылкой на источник указали, что в результате взрыва пострадали три человека. На месте сейчас работают специалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Взрыв газа произошел в частном доме в поселке Иловля Волгоградской области. В результате происшествия погибла 15-летняя школьница. Ее родители получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали. Следователи регионального СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предварительной причиной случившегося стала неисправность газового оборудования автомобиля, который находился в помещении цокольного этажа здания