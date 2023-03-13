Происшествия 13 марта 2023, 14:05 Гладков сообщил подробности о состоянии пострадавшей при обстреле в Белгородской области Губернатор Гладков: пострадавшая при обстреле под Белгородом находится в реанимации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщина, которая пострадала при обстреле Белгородской области, находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. На данный момент проведена операция, пациентка находится в реанимационном отделении», — написал он.

Реклама

По его словам, медики делают все возможное для спасения жизни пострадавшей. Националисты 13 марта обстреляли Белгородский район региона. Гладков заявил, что российская система ПВО сбила четыре ракеты.

Реклама

Обломки повредили два частных дома. Губернатор уточнял, что на место выехали глава района Владимир Перцев, а также аварийные и оперативные службы. Утром в понедельник ВСУ нанесли удары и по Брянской области.