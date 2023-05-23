Важное 23 мая 2023, 18:39 Гладков сообщил данные о погибшем и пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область Гладков: житель села Козинка погиб от рук ВСУ, его жена — в больнице РИА «Новости»

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Мирный житель села Козинка погиб от рук ВСУ в Белгородской области, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, супруга мужчина находится в больнице с ранениями. В ближайшее время глава региона навестит пострадавшую.

Согласно информации в Telegram-канале правительства Белгородской области, во время террористической атаки ВСУ на регион пострадали 13 человек. Они получили ранения различной степени тяжести.

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Кроме того, от сердечной недостаточности во время эвакуации в безопасное место скончалась пенсионерка 1941 года рождения.

Вечером 23 мая в области отменили режим КТО, который ввели на время ликвидации украинских террористов из нацформирования, вторгшихся на территорию Грайворонском городского округа. Боевиков блокировали и разгромили.

По данным Минобороны, в ходе КТО российские военные уничтожили более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. СК возбудил дело о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Для жителей ряда населенных пунктов развернули пункты временного размещения. Там им оказали всю необходимую помощь, в том числе психологическую.