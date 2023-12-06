06 декабря 2023, 17:34
Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб при взрыве машины
Депутат ЛНР Юров подтвердил гибель при взрыве в Луганске Олега Попова
Депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля возле стадиона «Авангард» в Луганске, сообщил в Telegram-канале его коллега по депутатскому корпусу Юрий Юров.
Луганский парламентарий выразил соболезнования родным Попова. По словам Юрова, это уже второе покушение. В первый раз Попова пытались убить 20 сентября 2022 года. Тогда правоохранителям удалось задержать исполнителя преступления. Его заказчиком оказались сотрудники СБУ, подытожил Юров.
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Олег Попов родился 16 апреля 1972 года в Луганске. Окончил Харьковский аэрокосмический университет имени Жуковского, работал на заводе горноспасательной техники «Горизонт» в Луганске.
До 2014 года Попов занимался предпринимательской деятельностью. В Народном совете он возглавлял комитет по вопросам безопасности и обороны.
Ранее о взрыве автомобиля Попова сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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