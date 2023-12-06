06 декабря 2023, 18:02
Уголовное дело завели после гибели депутата Народного совета ЛНР Попова
СК возбудил уголовное дело после гибели депутата ЛНР Попова в Луганске
Уголовное дело по нескольким статьям возбудили после гибели депутата Народного совета ЛНР Олега Попова в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Днем 6 декабря в Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства погиб депутат первого и третьего созывов Народного Совета ЛНР Олег Попов», — указали в ведомстве.
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Следователи завели уголовное дело по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении, передаче, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Сейчас на месте подрыва автомобиля работают криминалисты. Они назначили ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническую. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее о гибели Попова сообщил коллега по депутатскому корпусу Юрий Юров. Он заверил, что это уже второе покушение. В первый раз Попова пытались убить в сентябре 2022 года.
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