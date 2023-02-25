Происшествия 25 февраля 2023, 15:38 Генпрокурора попросили обжаловать освобождение «скопинского маньяка» Правозащитник Мельников попросил генпрокуратуру обжаловать освобождение маньяка Мохова

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Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил генпрокурору России Игорю Краснову обращение с просьбой обжаловать решение суда об освобождении Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». С текстом документа ознакомился ТАСС.

«Прошу вас провести проверку информации об освобождении Виктора Мохова, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления <…> и выйти в суд с просьбой о ее изменении на заключение В. Мохова в СИЗО», — написал правозащитник.

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Он попросил Краснова принять меры для того, чтобы Мохов оказался в местах лишения свободы, «с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений». Мельников напомнил, что «скопинский маньяк» отсидел за особо тяжкое преступление и в колонии высказывал желание отомстить пострадавшим. Кроме того, его не было дома ночью, когда на территории его домовладения произошло убийство.

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Виктор Мохов признался, что помог одному из гостей спрятать тело другого (конфликт произошел во время застолья в доме «скопинского маньяка»). Ему вменили участие в сокрытии следов преступления. Поначалу Мохова отправили под домашний арест, но затем взяли под стражу. Сейчас срок заключения истек, и маньяк вновь на свободе. По мнению Ивана Мельникова, Мохов потенциально может совершить новое преступление. Правозащитник выразил беспокойство за судьбу «потерпевших и иных женщин и детей».

В 2000 году Виктор Мохов похитил в Рязани двух девушек 14 и 17 лет и почти четыре года держал в подвале, регулярно насилуя. Старшая из пленниц родила от него двоих детей. Девушкам лишь чудом удалось выбраться. В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. В марте 2021-го его освободили.