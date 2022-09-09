Суд отказался выпустить скопинского маньяка из СИЗО | 360°

Все новости

Эксклюзив

09 сентября 2022, 13:42

«Как в сказку попадаешь». Калининград станет достойной конкуренцией Европе

Путешествия

09 сентября 2022, 13:27

Евросоюз разрешит въезд только родственникам и журналистам из России

Реклама

Подмосковье

09 сентября 2022, 13:26

Новый парк «Взлет» откроется в Домодедове в 2023 году

Наука

09 сентября 2022, 13:23

Телескоп «Иноуэ» сфотографировал Солнце в уникальном разрешении

Мир

09 сентября 2022, 13:12

Глава МИД Венгрии назвал последствия введения лимита цен на российский газ

Власть

09 сентября 2022, 13:11

МИД назвал условие продления продуктовой сделки

Мир

09 сентября 2022, 13:10

Власти Польши вспомнили о территориальных спорах с Чехией

Власть

09 сентября 2022, 13:10

Кремль оценил идею провести референдум о присоединении Донбасса 4 ноября

Власть

09 сентября 2022, 13:07

Песков объяснил генеральский бушлат на Путине на военных учениях

Криминал

09 сентября 2022, 12:21

Суд отказался выпустить скопинского маньяка из СИЗО

СМИ: суд отказался выпустить из СИЗО Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк

Читать 360tv в

Рязанский областной суд оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА «Новости».

Мохов проходит по делу об укрывательстве убийства.

Реклама

В августе Скопинский районный суд отправил его под домашний арест, но 1 сентября меру пресечения заменили на содержание под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Тот общался по интернету со свидетелем по своему делу.

Реклама

«Постановление Скопинского районного суда <…> оставить без изменения», — озвучил решение судья.

Сам скопинский маньяк участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

По информации следствия, 7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района Рязанской области было обнаружено тело местного жителя 1979 года рождения.

По предварительной информации, в доме Мохова произошла потасовка между нетрезвыми людьми, в результате чего один из участников стычки погиб после удара локтем в шею.

Суд

Скопинский маньяк Виктор Мохов

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама