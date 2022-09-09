Суд отказался выпустить скопинского маньяка из СИЗО | 360°

Криминал 09 сентября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Суд отказался выпустить скопинского маньяка из СИЗО СМИ: суд отказался выпустить из СИЗО Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк РИА «Новости»

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Рязанский областной суд оставил в силе заключение под стражу Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА «Новости».

Мохов проходит по делу об укрывательстве убийства.

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В августе Скопинский районный суд отправил его под домашний арест, но 1 сентября меру пресечения заменили на содержание под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Тот общался по интернету со свидетелем по своему делу.

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«Постановление Скопинского районного суда <…> оставить без изменения», — озвучил решение судья.

Сам скопинский маньяк участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

По информации следствия, 7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района Рязанской области было обнаружено тело местного жителя 1979 года рождения.

По предварительной информации, в доме Мохова произошла потасовка между нетрезвыми людьми, в результате чего один из участников стычки погиб после удара локтем в шею.

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