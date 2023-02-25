Общество 25 февраля 2023, 10:39 «Скопинский маньяк» вновь оказался на свободе СУСК: «скопинского маньяка» выпустили из-под стражи из-за окончания срока заключения Пресс-служба Следственного комитета

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Закончился арест «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщили представители регионального следственного управления СК России.

«По решению суда прекращен срок содержания под стражей», — рассказали они.

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По их словам, действия правоохранительного органа обусловлено окончанием закончился предельный срок ареста по статье об укрывательстве убийства. Также в ведомстве отметили, что по этому делу прекращены следственные разбирательства.

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Мохова выпустили на свободу примерно в середине февраля. На это почти сразу обратили внимание сотрудники местных СМИ. В середине этого месяца «скопинского маньяка» заметили в магазине.

Злоумышленник вновь оказался под контролем правоохранителей в августе прошлого года. Сначала Мохова отправили под домашний арест, но после нарушения этой меры пресечения «скопинского маньяка» перевели в места заключения.