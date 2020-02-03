Генпрокуратура оставила журналиста Ивана Голунова без извинений

«Извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом», — говорится в тексте. Также там отмечается, что обращение адвоката направили в московскую прокуратуру для того, чтобы проверить аргументы заявителя.

В январе журналист Иван Голунов подал жалобу в Генеральную прокуратуру, где заявил о том, что надзорное ведомство не выполнило свои обязанности и не извинилось от лица государства за незаконное преследование. При этом по закону прокуратуре на это дано не более одного месяца.

По мнению адвоката Бадамшина, Генеральная прокуратура выставляет «крайней» прокуратуру Москвы, так как именно она занимается надзором за уголовным делом, по которому сначала фигурантом проходил Голунов, а сейчас привлекли полицейских, которые задержали журналиста.

Ивана Голунова задержали в Москве в июне прошлого года. В ходе обыска у него в рюкзаке нашли наркотики. Сам журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили во время задержания. Через несколько дней после кампании в поддержку журналиста его отпустили. Московская полиция начала проверку своих сотрудников, которые задержали журналиста. По решению Генеральной прокуратуры расследование дела передали в Следственный комитет.

В январе следователи задержали пятерых полицейских, которые задержали Голунова. Их обвинили в превышении должностных полномочий, подделке доказательств и незаконном обороте наркотиков. В минувший четверг, 30 января, Басманный суд Москвы арестовал всех пятерых уже уволенных из полиции сотрудников. Иван Голунов проходит по этому делу потерпевшим.