Полицейским по делу Голунова предъявили обвинения по 3 статьям

Пяти из шести задержанных полицейских по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова предъявили обвинения по нескольким статьям. Следствие попросило об их аресте.

Ходатайство об избрании меры пресечения поступило в Басманный суд Москвы, сообщили «360» в пресс-службе суда.

Пяти бывшим наркополицейским вменяют фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, превышение должностных полномочий, а также незаконное приобретение, хранение или перевозку наркотиков.

Всего по делу Голунова задержали шесть экс-сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, летом 2019 года полицейские незаконно привлекли журналиста портала «Медуза» к уголовной ответственности. В его рюкзак и квартиру подбросили наркотики.

Иван Голунов с самого начала утверждал, что не имеет никакого отношения к наркотику, который якобы нашла полиция. «В связи с недоказанностью» уголовное дело против него спустя какое-то время прекратили.

Президент России Владимир Путин попросил провести расследование и установить всех причастных к произошедшему с Голуновым. Утром 29 января 2020 года задержали первых пять подозреваемых.