    30 января 2020, 15:05

    Экс-полицейских могут посадить на 15 лет за дело Голунова

    Нина Петлинова

    Бывшим полицейским, против которых возбудили дело из-за действий против по журналиста Ивана Голунова, грозит до 15 лет лишения свободы. Их обвиняют сразу по трем статьям УК РФ.

    Против пяти бывших полицейских Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. Все эти нарушения они совершили во время работы по делу журналиста Ивана Голунова.

    За первую статью каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы, за вторую — до четырех лет, а за третью — до 10 лет. Однако максимальное наказание, которое они могут получить, составит не 24 года, а 15 лет. Согласно УК РФ, если одного человека обвиняют сразу по нескольким статьям, их максимальные сроки не суммируются. Наказание не может больше, чем в половину превышать срок, который предусмотрен за самое тяжкое преступление. В случае с полицейскими речь идет о незаконном обороте наркотиков.

    Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве шестого июня 2019 года. По утверждению полицейских, у него обнаружили мефедрон. Позже уголовное преследование журналиста отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении, а сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили правоохранители. В результате нескольких сотрудников уволили, а против пятерых возбудили дело.