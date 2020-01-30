Экс-полицейских могут посадить на 15 лет за дело Голунова

Против пяти бывших полицейских Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков. Все эти нарушения они совершили во время работы по делу журналиста Ивана Голунова.

За первую статью каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы, за вторую — до четырех лет, а за третью — до 10 лет. Однако максимальное наказание, которое они могут получить, составит не 24 года, а 15 лет. Согласно УК РФ, если одного человека обвиняют сразу по нескольким статьям, их максимальные сроки не суммируются. Наказание не может больше, чем в половину превышать срок, который предусмотрен за самое тяжкое преступление. В случае с полицейскими речь идет о незаконном обороте наркотиков.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве шестого июня 2019 года. По утверждению полицейских, у него обнаружили мефедрон. Позже уголовное преследование журналиста отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении, а сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили правоохранители. В результате нескольких сотрудников уволили, а против пятерых возбудили дело.