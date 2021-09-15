Гендиректора компании по обслуживанию газового оборудования в Ногинске отправили под домашний арест после взрыва

Генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где произошел взрыв, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

О задержании директора стало известно днем 16 сентября. В СК уточнили, что он проходит по уголовному делу об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

«Судом в отношении генерального директора <…> избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — процитировал ТАСС представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

Следствие выяснило, что директор не организовал проверку газового оборудования в двух квартирах, с владельцами которых заключил договор. Утечка газа произошла из-за неисправных приборов.

Взрыв в девятиэтажке Ногинска прогремел 8 сентября. Семь человек погибли, еще 20 получили различные травмы. Шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Подмосковные власти заявили, что компенсируют и покроют расходы на ремонт поврежденного жилья. Людей из пострадавших квартир временно переселили. В городском округе объявили трехдневный траур по погибшим.