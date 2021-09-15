Гендиректора компании, обслуживающей внутриквартирное оборудование во взорвавшемся доме в Ногинске, задержали

Генерального директора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где произошел взрыв, задержали. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что директор проходит по уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека» (пункт «в» часть 2 статьи 238). Обвинение ему пока не предъявили.

По данным следствия, директор не организовал проверку газового оборудования в двух квартирах, с владельцами которых он заключил договор. В результате из неисправных приборов произошла утечка газа.

Из-за отсутствия набивки между газовой трубой и стеной между квартирами, а также неправильной системы вентиляции газ скопился в соседнем помещении. В результате произошел взрыв, при котором полностью обрушились четыре этажа второго подъезда.

В ходе расследования уголовного дела следователи провели осмотр, опросили потерпевших и свидетелей, а также назначили 19 судебных экспертиз. Следователи подали ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

Взрыв в девятиэтажном доме Ногинска произошел в минувшую среду, 8 сентября. Погибли семь человек, еще 20 получили травмы. В больницу доставили шестерых пострадавших. Власти Московской области объявили о выплате компенсаций и покрытии расходов на ремонт поврежденных автомобилей. На время ремонта дома жильцов поврежденных квартир переселили. В городском округе объявили трехдневный траур по погибшим.