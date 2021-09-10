«Мы обязательно поможем». Глава Богородского округа обратился к пострадавшим при взрыве газа в Ногинске

Каждому пострадавшему во время взрыва газа в жилом доме в Ногинске будет оказана помощь, главное сейчас — сохранять спокойствие. Об этом заявил глава Богородского округа Игорь Сухин, обращаясь к жителям.

«Мы переживаем трагедию, которая никого из нас не оставила равнодушным. Поисково-спасательные работы в жилом доме в Ногинске, где 8 сентября прогремел взрыв, завершены. По данным медиков, пострадали 24 человека, из которых в ходе разбора завалов спасателями обнаружены тела семи погибших», — сказал Сухин.

Глава округа выразил соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных. Недавно он навестил в больнице спасенных двух сестер Алису и Анжелику. Они чувствуют себя хорошо. Маме и ее дочкам подарили подарки.

«Сегодня самое важное — оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Вместе с правительством области мы сделаем все необходимое. Главный вопрос от жителей — это компенсационные выплаты», — отметил Сухин.

Он пояснил, что выплаты пострадавшим готовятся в соответствии с распоряжением губернатора об оказании экстренной социальной помощи. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч. Кроме того, жителям, чьи квартиры задело взрывной волной, окажут помощь в размере 30 тысяч на человека, одиноким — 50 тысяч рублей.

«Мы постараемся все выплаты сделать с минимальными сложностями при оформлении документов и как можно удобнее для людей. Чтобы не бегали по инстанциям, а получили выплаты в комфортном режиме. У людей и так много хлопот», — объяснил Сухин.

Тем временем жителям пострадавшего подъезда начала поступать финансовая помощь, 20 человек из разрушенных квартир получили выплаты.

«Просим жителей только об одном — сохранять спокойствие. Мы обязательно поможем. Мы обладаем полной информацией о пострадавших, у нас есть телефоны людей. Пообщаемся с каждым для выяснения, какая помощь необходима», — подчеркнул Сухин.

Пострадавшие всегда могут обратиться за консультативной помощью по телефону горячей линии главы округа: 8 (496) 516-48-88 и 8 (499) 490-48-88.

По словам главы, в ближайшие дни станет известно, смогут ли жители первого подъезда дома вернуться в квартиры. Пока некоторые разместились у родственников, друзей или на турбазе «Боровое».

«Мы говорим „спасибо“ жителям соседних многоквартирных домов. Спасибо, что с пониманием отнеслись и относитесь к временным неудобствам. Мы всегда вместе преодолевали трудности. Умели противостоять беде. Так происходит и в эти дни», — рассказала глава округа.

Следом за спасателями и врачами оперативно подключились волонтеры из «Молодой гвардии», а также студенты Областного государственного университета, колледжей в Ногинске и Купавне. Неравнодушные жители начали собирать теплые вещи, предметы гигиены, они сдают кровь для пострадавших.

Пункты по приемке вещей первой необходимости развернули активисты Общественной палаты. Также помощь оказывают и представители бизнеса. Сухин поблагодарил и жителей из соседних округов, которые предлагают пострадавшим свою помощь.

Глава Богородского напомнил, что в округе объявлен трехдневный траур. Юбилей, намеченный на 11 сентября, отменяется, так как сейчас важнее объединить средства на нужды пострадавших жителей. Сухин призвал все политические партии, которые готовятся к выборам, не использовать эту трагедию в своих интересах.