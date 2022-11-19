19 ноября 2022, 18:07
МЧС назвало разгерметизацию газопровода причиной пожара в Ленинградской области
МЧС: во Всеволожске произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе
Пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области произошел в результате разгерметизации. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Во Всеволожском районе Ленинградской области огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием», — сообщило ведомство.
Реклама
Информации о пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует.
Реклама
Днем 19 ноября в Ленинградской области произошел взрыв. Слышно было по всему Мурино. Сообщили, что это могло быть ЧП на газопроводе. В региональном правительстве заявили, что речь идет о газозаправочной станции в районе Всеволожска, там произошло возгорание. Житель Мурина рассказал, что после взрыва в воздухе запахло газом. Ударная волна от взрыва дошла до многоэтажек на окраине Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для бесперебойности подачи тепла.
Пожары
Ленинградская область
МЧС РФ
Взрывы
Реклама
Реклама