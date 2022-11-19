Происшествия 19 ноября 2022, 18:07 МЧС назвало разгерметизацию газопровода причиной пожара в Ленинградской области МЧС: во Всеволожске произошла разгерметизация с последующим возгоранием на газопроводе

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Пожар на газопроводе в Всеволжском районе Ленинградской области произошел в результате разгерметизации. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Во Всеволожском районе Ленинградской области огнеборцы ликвидируют пожар на газопроводе. Произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием», — сообщило ведомство.

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Информации о пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует.

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Днем 19 ноября в Ленинградской области произошел взрыв. Слышно было по всему Мурино. Сообщили, что это могло быть ЧП на газопроводе. В региональном правительстве заявили, что речь идет о газозаправочной станции в районе Всеволожска, там произошло возгорание. Житель Мурина рассказал, что после взрыва в воздухе запахло газом. Ударная волна от взрыва дошла до многоэтажек на окраине Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ТЭЦ Всеволожска перевели на мазут для бесперебойности подачи тепла.