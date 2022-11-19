Происшествия 19 ноября 2022, 18:32 Спасатели подключили пожарный поезд к тушению огня на газопроводе под Петербургом Власти Ленобласти сообщили, что к тушению огня на газопроводе подключен пожарный поезд

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Для ликвидации возгорания на газопроводе в Ленобласти направили дополнительную технику включая пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он описал ситуацию на месте происшествия в Telegram-канале.

«На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу», сообщил Дрозденко.

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По его словам, на данный момент взорвавшийся газопровод перекрыт. Он отметил, что сотрудники аварийных бригад смогут приступить к ремонту трубы только после выгорания остатков смеси. Однако он отметил, что специалисты уже наготове.

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Также Дрозденко заявил, что распространение огня по лесу маловероятно. Он связал это с большим расстоянием между посадками и местом происшествия. Губернатор региона призвал в этом вопросе не ориентироваться на визуальные материалы с места возгорания. По его словам, пламя на месте взрыва на кадрах смотрится как своего рода видеоэффект и не соотносится с реальностью.