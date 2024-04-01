01 апреля 2024, 15:27
Газовый баллон взорвался в Пресненском районе Москвы
Источник «360»: в Пресненском районе Москвы взорвался газовый баллон
В Пресненском районе Центрального административного округа Москвы взорвался газовый баллон. Об этом сообщил источник «360».
ЧП зафиксировали на Малой Грузинской улице в одноэтажной постройке, где хранились газовые баллоны жилищно-коммунального хозяйства. Угроза обрушения отсутствует. Информации о пострадавших не поступало.
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Взрыв газа ранее произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате. В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Один мужчина пострадал, его госпитализировали с ожогами.
В начале марта в Серпухове тоже произошел в взрыв газа. Трое взрослых и один ребенок получили травмы.
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