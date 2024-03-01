Происшествия 01 марта 2024, 18:24 Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове МЧС: трое взрослых и один ребенок пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове Пресс-служба МЧС

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МЧС России уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, расположенном на улице Чернышевского, 33 в Серпухове. Травмы получили трое взрослых и один ребенок.

В пресс-службе ведомства уточнили, что из дома эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек спасли. Пожар, вызванный взрывом, полностью ликвидировали.

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В пятницу, 1 марта, на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ. О хлопке сообщали очевидцы. Взрывная волна выбила стекла в загоревшейся и соседних квартирах. Огонь охватил 155 квадратных метров. За помощью к медикам обратились три человека.

В ликвидации возгорания принимали участие более 30 сотрудников экстренных служб. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники.