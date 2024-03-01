01 марта 2024, 18:24
Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове
МЧС: трое взрослых и один ребенок пострадали при взрыве газа в доме в Серпухове
МЧС России уточнило данные о пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме, расположенном на улице Чернышевского, 33 в Серпухове. Травмы получили трое взрослых и один ребенок.
В пресс-службе ведомства уточнили, что из дома эвакуировали 10 жильцов, еще семь человек спасли. Пожар, вызванный взрывом, полностью ликвидировали.
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В пятницу, 1 марта, на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ. О хлопке сообщали очевидцы. Взрывная волна выбила стекла в загоревшейся и соседних квартирах. Огонь охватил 155 квадратных метров. За помощью к медикам обратились три человека.
В ликвидации возгорания принимали участие более 30 сотрудников экстренных служб. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники.
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