30 марта 2024, 18:58
Бытовой газ взорвался в квартире в Башкирии
Прокуратура по Башкирии начала проверку по факту взрыва газа в Салавате
В многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Башкирии.
ЧП произошло в доме на улице Юлаева. Примерно в час ночи на субботу в квартире на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси.
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В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Ожоги получил мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Эвакуацию из дома не проводили, жильцы других квартир не пострадали.
По факту происшествия прокуратура начала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и примет меры прокурорского реагирования при наличии законных оснований.
В начале марта газ взорвался в доме в Серпухове, пострадали трое взрослых и один ребенок.
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