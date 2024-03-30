Происшествия 30 марта 2024, 18:58 Бытовой газ взорвался в квартире в Башкирии Прокуратура по Башкирии начала проверку по факту взрыва газа в Салавате РИА «Новости»

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В многоквартирном пятиэтажном доме в Салавате произошел взрыв газа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Башкирии.

ЧП произошло в доме на улице Юлаева. Примерно в час ночи на субботу в квартире на первом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси.

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В результате ЧП повреждения получили окна в двух комнатах и входная дверь. Ожоги получил мужчина, его доставили в медицинское учреждение. Эвакуацию из дома не проводили, жильцы других квартир не пострадали.

По факту происшествия прокуратура начала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и примет меры прокурорского реагирования при наличии законных оснований.

В начале марта газ взорвался в доме в Серпухове, пострадали трое взрослых и один ребенок.