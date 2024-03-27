Происшествия 27 марта 2024, 15:58 Газовая труба и 5 домов в Курской области получили повреждения при атаке ВСУ Старовойт: село в Курской области попало под обстрел ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли село в Курской области. Повреждения получила газовая труба. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто из жителей не пострадал», — указал он.

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Повреждения получила газовая труба и пять домов. Также пострадали два автомобиля. Без электричества остались село Попово-Лежачи и частично поселок Теткино.

Восстановительные работы начнутся, когда будет безопасно. Старовойт уточнил, что собственникам помогут восстановить имущество.

Курская область регулярно подвергается ударам со стороны украинских боевиков. На прошлой неделе ВСУ несколько раз атаковали поселок Теткино. Прилеты фиксировали в районе промышленного предприятия.

В этот же день в Курске сработала система противовоздушной обороны. В результате обломки сбитой ракеты С-200 рухнули в центре города.