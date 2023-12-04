Эксклюзив 04 декабря 2023, 13:49 «Газель» сбила женщину с ребенком в Москве Женщину с ребенком сбила «Газель» в поселении Десеновское в Новой Москве Depositphotos.com / Dusanka Visnjican

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Белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице. В результате пострадали 40-летняя женщина и 10-летний ребенок. Информации об их состоянии не поступало.

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Причины ДТП пока не установлены. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных городских служб.

Ранее на зарядной станции в Алтуфьево загорелся электробус. Очевидцы у станции метро «Бибирево» засняли густой черный дым и открытый огонь.

Кроме того, на трассе под Москвой перевернулся погодомобиль «360», в котором находился отправившийся на работу водитель. Он направлялся в столицу за съемочной группой.