04 декабря 2023, 13:49
«Газель» сбила женщину с ребенком в Москве
Женщину с ребенком сбила «Газель» в поселении Десеновское в Новой Москве
Белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице. В результате пострадали 40-летняя женщина и 10-летний ребенок. Информации об их состоянии не поступало.
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Причины ДТП пока не установлены. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных городских служб.
Ранее на зарядной станции в Алтуфьево загорелся электробус. Очевидцы у станции метро «Бибирево» засняли густой черный дым и открытый огонь.
Кроме того, на трассе под Москвой перевернулся погодомобиль «360», в котором находился отправившийся на работу водитель. Он направлялся в столицу за съемочной группой.
ДТП
Москва 2023
ТиНАО
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