Эксклюзив 30 ноября 2023, 16:19 Погодомобиль «360» перевернулся в Подмосковье Погодомобиль «360» перевернулся на Симферопольском шоссе в Подмосковье Телеканал «360»

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Погодомобиль «360» попал в ДТП на Симферопольском шоссе в Московской области. Машина перевернулась на заснеженной дороге.

Авария произошла 30 ноября. Погодомобиль «360» направлялся в сторону столицы, но перевернулся перед развязкой с ЦКАД и трассой А-107.

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В машине находился только водитель, который направлялся из дома на работу. Он должен был забрать съемочную группу. Водителю в ДТП удалось уцелеть, с ним все в порядке.

Телеканал «360»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне предупредил о снегопаде в Москве и области. Он призвал автомобилистов подготовиться к сильной гололедице на дороге.

Вечером 28 ноября в городском округе Шаховская произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали шесть человек. Им помогли работники 297-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса».