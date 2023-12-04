Эксклюзив 04 декабря 2023, 13:09 Автобус загорелся на северо-востоке Москвы Электробус загорелся на зарядной станции в районе Алтуфьево в Москве

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На зарядной станции в московском районе Алтуфьево загорелся электробус. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, транспортное средство загорелось на площадке, расположенной вблизи станции метро «Бибирево» по адресу: улица Костромская, 20.

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Очевидец заметил задымление и вызвал пожарных. К месту происшествия прибыли сотрудники ЦОДД и Мосгортранса. Они выяснят причину возгорания.

Предварительно сообщалось, что электробус загорелся во время зарядки на станции. Людей в нем не было. Информации о пострадавших не поступало.

UPD: источник уточнил, что возгорание произошло на площади в 20 квадратных метров. Огонь локализовали. Автобус заземлили, однако саму станцию пока не обесточили.

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