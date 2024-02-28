Происшествия 28 февраля 2024, 13:13 Галкина попросили лишить замка в деревне Грязи Mash: руководитель ФПБК Бородин предложил конфисковать замок Галкина в Грязях РИА «Новости»

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Известный юморист Максим Галкин*, получивший статус иноагента и покинувший страну, может лишиться своего замка в подмосковной деревне Грязи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Галкин* в своих материалах неоднократно высказывался критически о действиях российской армии и специальной военной операции на Украине, включая комментарии о событиях в Буче и Мариуполе, а также об обстрелах Одессы и сбитом в 2014 году малазийском Boeing 777.

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Эти заявления привлекли внимание Виталия Бородина, руководителя ФПБК, который и обратился в Генпрокуратуру с заявлением о проверке деятельности Галкина* на предмет распространения фейков.

Принятый 14 февраля закон предусматривает возможность конфискации имущества в случае выявления нарушений, связанных с распространением недостоверной информации об армии России. В случае, если факты распространения юмористом ложной информации подтвердятся, он может лишиться загородного дома в Грязях.

На концерте в Эстонии Галкин* сравнил себя с Иисусом Христом. После массовой отмены концертов гонорары юмориста за корпоративы упали почти вдвое.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.