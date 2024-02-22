22 февраля 2024, 03:13
«Если бы вовремя эмигрировал». Галкин на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом
Юморист Галкин на концерте в Таллине сравнил себя с Иисусом Христом
Юморист Максим Галкин* на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом. Мероприятие проходило в Таллине в «Концертном зале Алексела», об этом написало агентство Regnum.
«Мне 47 лет, я еще не такой уж и старый. 47 лет — возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», — попытался пошутить Галкин*.
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По информации агентства, билеты на концерт юмориста раскупали плохо, нераспроданные билеты раздавали бесплатно украинским беженцам. И все равно зал на выступлении был неполный.
После массовой отмены концертов гонорары юмориста за корпоративы упали почти вдвое. Галкин* не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В Эмиратах комика оштрафовали за разжигание межнациональной розни.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.
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