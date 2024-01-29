Знаменитости 29 января 2024, 05:07 Гонорары Галкина упали почти в два раза после отмены концертов Галкин после массовой отмены концертов почти вдвое снизил плату за корпоративы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выступления юмориста Максима Галкина* на корпоративах подешевели в два раза. Об этом сообщил телеканал «НТВ».

Концерты комика начали отменять в разных странах. Знаменитость не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В последней стране артиста даже оштрафовали на 100 тысяч дирхам (почти 2,5 миллиона рублей) по обвинению в «разжигании межнационального конфликта».

Реклама

Деньги Галкин* получает не только за выступления, но и за корпоративы. Однако и они сильно подешевели. Год назад за выступление звезды нужно было заплатить 120 тысяч евро (11,6 миллиона рублей), то теперь комик готов выступить за 75 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию. Там у комика должен был пройти концерт. Как сообщили журналисты, его задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в черном списке.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.