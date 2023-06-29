Происшествия 29 июня 2023, 11:16 Гадюка укусила еще одного ребенка в Подмосковье — СМИ РЕН ТВ: гадюка укусила мальчика в Домодедове piqsels

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В Подмосковье гадюка вновь укусила ребенка, на этот раз четырехлетнего мальчика. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По его данным, ЧП произошло в одном из СНТ в Домодедовском городском округе. Ребенка экстренно госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести.

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Накануне стало известно, что гадюка укусила 12-летнюю девочку в Талдомском городском округе Подмосковья. Школьница отдыхала в СНТ «Агат», когда на нее напала змея. Ребенка доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Герпетолог, змеелов и серпентолог Владислав Старков в беседе с «360» назвал возможную причину нашествия змей в Московском регионе. По его словам, скорее всего, она кроется в нехватке пищи.

Герпентолог и серпентолог Владимир Черлин посоветовал в районе, где водятся змеи, ходить в лес в закрытой обуви, например в сапогах. Кроме того, следует раздвигать траву или заросли палкой: если там есть гадюка, то ее это спугнет.