Интересное 27 июня 2023, 15:35 🐍 Без паники и жгутов. Что делать при укусе змеи? Герпетолог Черлин: человеку, пострадавшему от укуса змеи, не нужно накладывать жгут Freepik

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Жители Новой Москвы пожаловались на нашествие змей. Специалисты считают, что их гонит к людям надежда на еду: суровая зима и бобры извели местных лягушек. Обычно пресмыкающиеся не нападают первыми, но если укус все-таки случился, важно быстро вызвать врачей и правильно оказать первую помощь пострадавшему.

Змеи атакуют Новую Москву

Неподалеку от аэропорта Внуково, в поселке Московский, заметили настоящее нашествие змей. Жители обратились к властям, однако те решили не начинать отлов: оказалось, к людям выползли безопасные ужи.

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По мнению экологов, такая активность пресмыкающихся связана с жарой. Змеи просто ищут место, где можно попить и охладиться, вот и заползают в подвалы и подъезды. Если их не трогать руками и не пугать, ужи не опасны для человека.

Ранее СМИ сообщили об ужах, которые поселились в подвале московской многоэтажки. Неядовитые змеи явно чувствуют себя как дома: спокойно ползают по подъездам и близлежащим дворам, писал MSK1.ru.

Уж обыкновенный / Викимедиа

Причины нашествия змей

Герпетолог, серпентолог и змеелов Владислав Старков в разговоре с «360» выразил сомнение, что змеи в Новой Москве выползли в поисках прохлады: рядом лес, есть водоемы. Скорее всего, причина — нехватка пищи.

В этом году был мощный зимний паводок, после резко ударили 20-градусные морозы. То есть вода поднималась высоко, потом образовался достаточно толстый лед, а он, когда вода ушла, лег на дно мелководных водоемов. Так зимующая в воде лягушка могла погибнуть, а она — 90% корма тех же ужей. Владислав Старков

Старков уточнил, что заморам — массовой гибели лягушек и рыб — также способствуют бобры, которые расплодились повсеместно. Поэтому наиболее вероятно, что миграция змей в Москве и области происходит из-за отсутствия пищи.

Гадюка / Викимедиа

В Подмосковье водится также гадюка обыкновенная — она достаточно широко распространена и местами ее больше, чем ужей. Есть и медянка, которая сохранилась в основном на юге. Но это крайне редкая и скрытная змея: ее практически никто не встречает.

«В районе Внукова особенно змей нет, я хорошо знаю это направление. Там ближайшие участки со змеями — в районе Троицка, Красной Пахры и ниже по течению, в сторону Подольска и Домодедово. Там достаточно много змей», — отметил Старков.

Змеи не нападают первыми

Герпетолог и серпентолог Владимир Черлин, в свою очередь, пояснил, что при встрече со змеей неспециалист не сможет сразу понять, ядовитая она или нет. Поэтому нужно знать, как себя вести в такой ситуации.

В столичном регионе ни одна змея точно не будет сама нападать на человека без каких-то действий с его стороны. Другое дело, что эти действия могут быть осознанными, а могут быть — нет. Например, человек собирает ягоды, а змея где-то в траве сидит. Если залезть рукой рядом с ней, может укусить. Владимир Черлин

Это может произойти и с теми, кто решил прогуляться по лесу в тонкой обуви или шлепанцах. Поэтому в местности, где есть змеи, лучше надевать ботинки или сапоги — гадюка их не прокусит. Раздвигать заросли и траву лучше всего веткой либо палкой: это вспугнет змею, и она уйдет.

«Когда видишь змею в городе, есть смысл позвонить по номеру „112“ — пусть они разбираются, кого присылать. Главное — не надо ничего с ней делать: пытаться ловить, убивать. Это на самом деле может быть опасно для человека — змея может стать агрессивной», — предупредил герпетолог.

Что делать при укусе змеи

В случае укуса змеи пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в медицинское учреждение, подчеркнул Черлин. Ни в коем случае нельзя поддаваться панике, потому что яд действует не только на кровеносную, но и на нервную систему.

«Если человек запаниковал, он испытывает тяжелый стресс и отравление происходит тяжелее. Я понимаю, что в такой ситуации спокойным оставаться трудно, но задача того человека, который находится рядом, не дать пострадавшему запаниковать — это очень важно!» — сказал герпетолог.

Также пострадавшему не нужно накладывать жгут. Хотя о таком методе иногда до сих пор пишут в некоторых руководствах, это устаревшая информация.

Значительная часть яда действует на нервную систему, распространяясь не по крови, поэтому накладывать жгут бессмысленно. Но если его все-таки наложить, то яд, который разрушает ткани и сосуды, остается в ограниченном пространстве и там могут возникать потом тяжелейшие язвы, некрозы и так далее. Владимир Черлин

Яд — мощный аллергенный фактор. Поэтому аллергикам при укусе нужно сразу принять сильный антиаллергический препарат. Без него людям, страдающим аллергией, вообще не стоит гулять в лесу.

«К сожалению, есть случаи, когда люди умирали не от отравления ядом, а от анафилактического шока. Также змеиные укусы более опасны для стариков и детей — их иммунитет не такой сильный. Кроме того, у детей масса тела маленькая и концентрация яда будет больше», — пояснил специалист.

Считается, что при укусах нужно высасывать или выдавливать яд из раны, но это не работает, отметил собеседник «360». Тонкие змеиные зубы проникают довольно глубоко, и высосать яд почти безнадежно. Однако есть способ, который реально работает, — им пользуется большинство специалистов при работе с ядовитыми змеями.

Нужно как можно быстрее сделать разрез на месте укуса и массировать вокруг. Если есть под руками теплая вода — поливать вокруг. Нужно, чтобы вышла какая-то часть крови. Сначала она будет идти почти черными сгустками: это как раз яд действует на систему свертываемости крови. Владимир Черлин

Когда появится «нормальная» кровь, рану нужно продезинфицировать, перевязать и в любом случае как можно быстрее доставить пострадавшего к врачу, добавил герпетолог. Этот способ работает даже при укусах очень ядовитых змей.

Самая ядовитая змея в России обитает на Северном Кавказе — это гюрза. Кроме того, на Алтае и по югу Дальнего Востока есть достаточно много щитомордников, подытожил Черлин.