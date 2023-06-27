Происшествия 27 июня 2023, 10:42 Гадюка укусила 12-летнюю девочку в Подмосковье — СМИ Mash: 12-летнюю девочку из Подмосковья госпитализировали после укуса гадюки Unsplash

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Девочка 12 лет попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском городском округе Московской области. Об этом написал Telegram-канал Mash.

По данным канала, школьница находилась в СНТ «Агат». Ее госпитализировали. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое.

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Первый в этом году случай укуса змеи в Подмосковье зафиксировали в мае. Дачница трудилась на садовом участке в Сергиевом Посаде и не заметил змею в траве. Рептилия напала на женщину и укусила за ногу. Пострадавшая решила пойти к врачу только через несколько дней, однако ей повезло — после тщательного осмотра и анализов медики не обнаружили ничего, что бы угрожало ее здоровью. Скорее всего, женщину укусил уж.

Если змея укусила, необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее. Нельзя отсасывать яд, накладывать жгут или прижигать рану. В ожидании врача или по пути к нему стоит пить побольше воды, промыть место укуса слабым раствором марганцовки или перекиси водорода.