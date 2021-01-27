Молодой футболист «Иртыша» умер от удара ножом в сердце. Найти убийц поможет только его раненый друг

В Омске умер бывший футболист клуба «Иртыш» Егор Дробыш. На него вместе с другом напали с ножом. Дробыш скончался на месте, а его второй молодой человек оказался в больнице и долгое время не мог дышать самостоятельно. Футболиста запомнили как одного из самых талантливых игроков команды.

Ночное убийство

Информация о смерти Дробыша появилась на сайте клуба «Иртыш». Футболисту был 21 год. В команде он был лидером, но за основной состав сыграл только три матча в 2019 году. Администрация клуба выразила соболезнования в связи с кончиной игрока.

Дробыша убили ударом ножом в сердце в ночь на 27 января. По данным источника LifeShot, молодой человек вместе с другом (по информации NGS, Виталием Романчуком) возвращались домой из пивного магазина. В районе улицы Магистральной на них напали неизвестные с ножами.

Дробыш погиб на месте. Его 22-летнего друга госпитализировали с серьезными ранениями. У него был порез надплечья с проникающим ранением грудной клетки, также оказалась повреждена верхушка легкого. Лезвие едва не задело сердце. Врачи подключили пострадавшего к аппарату искусственной вентиляции легких и прооперировали.

Друг футболиста уже дышит сам, передает сайт «Новый Омск». Его состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавший даже пообщался со следователями. Они почти сразу завели два уголовных дела по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Потенциальных преступников ищет сразу два ведомства — Следственный комитет и УМВД. Следователи сообщили, что на Дробыша с другом напал один человек. СМИ же говорят, что произошла драка.

Не только правоохранительные органы ищут причастных, но и родственники пострадавших. Они выясняют, кто мог видеть момент нападения и ищут записи с камер видеонаблюдения или автомобильных регистраторов. По данным Om1.ru, в месте, где нашли тело Дробыша, нет вообще никаких камер, а людей в то время не было на улице. И единственный свидетель — выживший друг Дробыша, который 18 января отметил свой день рождения, передает омский kp.ru.

Общительный и неконфликтный

Бывшие коллеги Дробыша сказали, что помогут семье погибшего футболиста, передает «12 Канал», потому что это будет «нелишним». Пресс-атташе футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Кунгурцев рассказал журналистам, что Дробыш показывал хорошие результаты в большом футболе, но бросил его и потом выступал на соревнованиях и играх в мини-футбол.

«Егор выступал в молодежном составе „Иртыша“ на протяжении нескольких сезонов. Был одним из ведущих игроков молодежной команды, играл в атакующей линии. Даже был один сезон лучшим бомбардиром молодежного состава „Иртыша“. Пробиться в основной состав он не смог, там провел лишь три матча», — сказал Кунгурцев.

Кунгурцев добавил, что Дробыш был «хорошим, добрым и открытым парнем». Он ни с кем не конфликтовал из команды и очень любил общаться с журналистами.

Дробыш начал свою карьеру с футбольной школы «Динамо». В 2017 году он закончил обучение и попал в молодежную команду «Иртыша». Его игровую статистику за тот период найти невозможно. Но в феврале 2019 года Дробыш начал тренироваться в основной команде.

Впервые футболист вышел на поле за основную команду спустя три месяца — 18 мая 2019 года в матче против «Сахалина». Дробыш выступал на позиции опорного полузащитника, в том матче он провел на поле всего 15 минут. В итоге «Иртыш» проиграл «Сахалину» со счетом 1:2.

Потом Дробыш участвовал во встречах с иркутским «Зенитом» и «Читой». Оба матча выиграл «Иртыш». Однако футболист проводил на поле очень мало времени и, соответственно, никаких сверхъестественных результатов показать не успел.

В следующем сезоне Дробыш перестал попадать в заявку команды, а в декабре того же года покинул «Иртыш».

После этого Дробыш подался в мини-футбол. Также он участвовал в городских и студенческих соревнованиях. Большую часть времени от отыграл за команды «Вортэкс» и FC Legends. Всего за 26 матчей в мини-футбольной лиге Омска он забил 26 мячей.

Последний свой матч Дробыш сыграл против FC SaxaLin 12 января. Команда Дробыша «Вортекс» проиграла со счетом 3:5.