Стали известны подробности убийства омского футболиста Егора Дробыша

Друга футболиста удалось спасти. Сейчас он может дышать без ИВЛ, но все еще находится в тяжелом состоянии и пока не готов давать показания. Об этом сообщил сайт «Новый Омск». Управление Следственного комитета РФ по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела. Подозреваемого в нападении пока не нашли, уточняет «Газета.ru».

Егор Дробыш раньше играл за футбольный клуб «Иртыш». Он был одним из лидеров команды. Руководство клуба выразило родным и близким спортсмена глубокие соболезнования.

Пресс-секретарь «Иртыша» Дмитрий Кунгурцев рассказал, что знал юношу исключительно с хорошей стороны.

«Хороший, добрый, открытый парень был. Бесконфликтный, спокойный. В команде у него ни с кем не было конфликтов. С журналистами любил пообщаться, мы неоднократно записывали интервью. Ничего плохого точно сказать про него не могу», — передает его слова Telegram-канал «Город55».

Пока неизвестно, когда и где пройдут похороны. Эта информация появится чуть позже.