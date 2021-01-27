Экс-игрока ФК «Иртыш» убили в Омске. СК возбудил уголовное дело

Следственными органами в Омске возбуждено дело по факту убийства 21-летнего бывшего игрока молодежного и основного составов клуба «Иртыш». Региональное управление СК РФ также завело дело о покушении на убийство его 22-летнего товарища, указано в сообщении.

В футбольном клубе выразили соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

Инцидент произошел в Омске в ночь на среду. Неизвестный на улице Магистральная напал на футболиста и его друга и нанес им ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Один из потерпевших скончался на месте, его товарищ был госпитализирован.

Омские правоохранители проводят розыскные мероприятия. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, ведется расследование.

Полиция в Иркутске ранее задержала подростка, подозреваемого в нападении на девушку с ножом. В региональном главке МВД сообщили, что 25-летняя местная жительница пострадала при продаже смартфона.