Фуры с пельменями и пивом перевернулись в Свердловской области

Фура с 13 тоннами пива и грузовик с 15 тоннами пельменей столкнулись на трассе в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла на 230-м километре автомобильной дороги Екатеринбург — Пермь. Причиной аварии стала гололедица. Прибывшие на место представители экстренных служб установили, что водитель Mercedes, направлявшийся из Перми в Екатеринбург, не справился с управлением. Из-за сложных погодных условий он выехал на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Водителя Mercedes госпитализировали в больницу Красноуфимска.

Накануне в Карелии автобус с детьми попал в ДТП, пассажиры не пострадали. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в происшествии.

Также «360» показывал видеозапись погони сотрудников ГИБДД за нарушителем на Nissan в Москве.