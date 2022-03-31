Погоню ДПС за нарушителем в Москве сняли на видео

Нарушитель за рулем Nissan пытался скрыться от сотрудников ДПС в Москве. Кадры погони записал видеорегистратор очевидца случившегося.

По данным источника «360», погоня закончилась ДТП. Водитель Nissan протаранил автомобиль Volkswagen, припаркованный у дома 32 по Кировоградской улице.

В результате случившегося, как уточнил источник, помощь врачей потребовалась двум людям. В районе аварии возник затор.

Обстоятельства аварии уточняются.