Автобус с детьми попал в ДТП в Карелии

Автобус с детьми попал в аварию в Пудожском районе Карелии. Как сообщил СК РФ, по предварительным данным, повреждений у детей нет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства ДТП.

Автобус следовал по маршруту из Архангельска в город Кондопога на соревнования, говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

«По предварительным данным, повреждений у детей нет. Следователями СУ СК России по Республике Карелия по данному факту организована доследственная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи проверят обстоятельства ДТП и при наличии оснований дадут объективную правовую оценку действиям всех лиц, которые ответственны за безопасную перевозку детей. Также центральному аппарату СК глава ведомства поручил взять на контроль проведение проверки, и принятое по ее результатам процессуальное решение.

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