Происшествия 20 апреля 2024, 20:29 Десять человек пострадали из-за столкновения маршрутки с грузовиком в Подмосковье МВД: в результате ДТП с участием маршрутки в Подмосковье пострадали 10 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате ДТП на 37-м километре автодороги М-7 «Волга» в Щелковском районе Московской области 10 человек получили телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Согласно предварительным данным, маршрутка столкнулась с грузовиком из-за несоблюдения дистанции. Инспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Реклама

Мотоцикл Honda перевернулся в Москве в Южном Бутове, наехав на бордюр. Водитель погиб. Авария случилась у дома № 55 на улице Южнобутовской. Водитель оказался заблокирован. На месте ДТП разлилось топливо. Прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи. Медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.

Ранее, 19 апреля, стало известно о гибели мотоциклиста в аварии с грузовиком в Ставропольском крае на автодороге Ставрополь — Аэропорт.