Происшествия 12 июня 2023, 16:31 Фура вспыхнула на МКАД в столице Грузовик загорелся на 27-м километре Московской кольцевой автодороги 12 июня РИА «Новости»

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Многотонный большегруз загорелся из-за технической неисправности на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Огонь охватил грузовой автомобиль на внутренней стороне 27-го километра Московской кольцевой автодороги перед развязкой с Липецкой улицей в понедельник, 12 июня.

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Прибывшие на место ЧП городские оперативные службы устраняют последствия случившегося, а также устанавливают все причины и обстоятельства пожара.

После ДТП движение затруднено: автомобилистам доступны для проезда четыре полосы из пяти. Других подробностей пока нет. О пострадавших также ничего не известно.

Похожий случай произошел на днях: в Москве возникло возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле.

Ранее пожар произошел в автосервисе на Люблинской улице в Москве.