Происшествия 11 июня 2023, 03:53 Автосервис вспыхнул на юго-востоке Москвы ТАСС: пожар произошел в автосервисе на Люблинской улице в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар произошел в автосервисе на Люблинской улице в Москве. Площадь возгорания изначально составила 500 квадратных метров, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

«Пожар начался по адресу Люблинская, 64. Загорелся автосервис. Существует угроза перехода огня на соседний склад», — отметил собеседник издания.

Реклама

На место происшествия направились 18 пожарных расчетов.

Как позже уточнили в экстренных службах города, пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. По словам собеседника агентства, внутри горящего здания происходили взрывы. Огнеборцы работали на безопасном расстоянии.

Сейчас спасатели ликвидировали пожар.

«Пожар потушен, горели имущество и автомобили», — привело агентство слова своего собеседника.

В субботу, 10 июня, пожар произошел в квартире на пятом этаже многоэтажного дома на юго-востоке Москвы. Владельцы квартир успели самостоятельно выйти из здания до распространения огня. Площадь пожара составила пять квадратных метров.