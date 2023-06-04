04 июня 2023, 18:59
Автомобиль вспыхнул в тоннеле на северо-западе Москвы
Дептранс Москвы: в Москве произошло возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле
В столице восстановили движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем после загоревшейся машины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Автомобиль загорелся в тоннеле в Северо-Западном округе столицы. Пожар в машине возник в Алабяно-Балтийском тоннеле в воскресенье, 4 июня.
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Прибывшие на место ЧП представители оперативных городских служб устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Других подробностей пока нет, о пострадавших — неизвестно.
Движение транспорта перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова к этому часу удалось полностью восстановить.
Ранее в Москве с многоуровневого паркинга рухнула машина. Предположительно, в момент падения в салоне находился водитель. Предположительно, в результате случившегося никто не пострадал.
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