Происшествия 04 июня 2023, 18:59 Автомобиль вспыхнул в тоннеле на северо-западе Москвы Дептранс Москвы: в Москве произошло возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле РИА «Новости»

Читать 360tv в

В столице восстановили движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем после загоревшейся машины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автомобиль загорелся в тоннеле в Северо-Западном округе столицы. Пожар в машине возник в Алабяно-Балтийском тоннеле в воскресенье, 4 июня.

Реклама

Прибывшие на место ЧП представители оперативных городских служб устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Других подробностей пока нет, о пострадавших — неизвестно.

Движение транспорта перед тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова к этому часу удалось полностью восстановить.

Ранее в Москве с многоуровневого паркинга рухнула машина. Предположительно, в момент падения в салоне находился водитель. Предположительно, в результате случившегося никто не пострадал.