«Слишком сильно танцевали». Несколько французов обрадовались обрушению фуникулера в Италии из-за финала Евровидения

Французы, расстроенные проигрышем их участника на Евровидении, пришли под публикации об обрушении фуникулера в Италии и оставили радостные комментарии. Некоторые назвали гибель 14 человек наказанием за кокаин, другие предположили, что пассажиры фуникулера «так танцевали после победы Måneskin, что веревка оборвалась». Их реакция, вероятно, вызвана тем, что французская певица заняла второе место.

Финал Евровидения прошел в Роттердаме 22 мая. На следующий день на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне в Италии, произошло обрушение кабины фуникулера. Погибли 14 человек. Среди них были граждане Израиля, в том числе девятилетний ребенок.

Множество постов на тему «кармы» появилось в Twitter. Так, один из комментаторов предположил, что трос вместе с кабиной на канатной дороге оборвался из-за того, что находившиеся внутри итальянцы слишком бурно радовались победе своей группы на международном конкурсе.

«Эйфория от Евровидения ушла из-за падения на канатной дороге… Может, они танцевали там, когда услышали про победу своего участника, это привело все в движение и привело к обрыву кабеля? Так и надо! Надо было оставить победу этой француженке и ее песне», — написал еще один пользователь и оставил ироничную гифку.

«Это карма», — написала в комментариях к новости о ЧП одна из участниц обсуждения.

В ответах к записи некоторые пристыдили ее, однако были и единомышленники. Некоторые даже предположили — это наказание за то, что участник Måneskin якобы нюхал кокаин прямо в эфире Евровидения.

Такая реакция на ЧП в Италии у некоторых пользователей вызвала настоящий шок. Одна из таких пользовательниц даже пристыдила своих соотечественников.

«Люди чокнутые. Говоря про аварию на канатной дороге в Италии, они пишут: „Это карма“. И все только потому, что Франция вторая? Лечитесь, черт вас побери!» — возмутилась elowize_tnt.

По ее мнению, итальянская группа заслуживала победы, а обвинения в употреблении наркотиков выглядят просто смешно. Но, как подчеркнула она, даже если бы это было правдой, их выбрали сами зрители.

«Вы действительно шутите по поводу гибели 14 человек? Только потому, что Франция оказалась второй в музыкальном конкурсе?! Позор!» — поразилась Benedetta Barozzi.

Пользователь Давид Десидера призвал главу МИД Италии отреагировать на такие публикации. «Вы видели, что французы пишут про нас после трагедии на Моттароне в связи с Евровидением? Попробуйте поискать „канатная дорога Италия“. МИД Италии, и мы ничего не сделаем? Будем молчать?» — написал он.

Другой пользователь вспомнил о давней неприязни французов к итальянцам. «Понятно, что за люди в ЕС. Они завидовали нам с тех пор, как Рим принес им цивилизацию — людям, которые ходили с рогами на голове», — написал Лео Корнели.

Скандал с кокаином на Евровидении-2021

Фронтмена Måneskin Давида Дамиано действительно заподозрили в употреблении кокаина, причем прямо в эфире Евровидения. Музыкант в VIP-ложе странно склонился над столиком.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за этого у публики возникла мысль, что он употребляет запрещенные вещества. Однако сам Дамиано эти предположения позже опроверг и заявил, что никто в группе не принимает наркотики.

Группа попросила, чтобы им организовали тест на наркотики и положили конец слухам.