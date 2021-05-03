Следователи возбудили дело после гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в КБР

После гибели девушки на аттракционе по роупджампингу в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии следователи завели уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении на сайте СУСК по региону.

Все произошло днем, 1 мая, на скале, расположенной на территории селения Эль-Тюбю Чегемского района. Как указано в сообщении ведомства, девушка 1998 года рождения, в результате удара о скалы, получила телесные повреждения различной степени тяжести. Она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.