Происшествия 10 мая 2023, 09:43 Фрагмент сбитой ПВО ракеты обнаружили в Воронеже — СМИ Shot: фрагмент сбитой ПВО ракеты нашли в Воронеже РИА «Новости»

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Утром 9 мая в Воронеже обнаружили фрагмент сбитой ракеты. Об этом стало известно только сейчас, сообщил Telegram-канал Shot.

Обломки нашли в лесу, рядом с кладбищем «Никольское». Их уже отправили на экспертизу. По данным издания, примерно в 09:30 во вторник система ПВО сбила неизвестный летательный объект. В результате случившегося никто не пострадал.

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Объект, по предварительной информации, летел на высоте около 500 метров. Это продолжалось до тех пор, пока его не заметила система противовоздушной обороны.

За несколько дней до этого в Воронежской области системы ПВО сбили беспилотник. На опубликованных кадрах можно было заметить дым. Губернатор региона Александр Гусев подчеркнул, что жизням местных жителей ничего не угрожало.

Атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российские территории в последнее время участились. Утром 10 мая дрон удалось сбить в Курской области.