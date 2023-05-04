Происшествия 04 мая 2023, 11:50 Появились кадры уничтожения беспилотника в Воронежской области Shot опубликовал кадры уничтожения беспилотника в Воронежской области

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Момент уничтожения системами ПВО беспилотника под Воронежем попал на видео. Его показал Telegram-канал Shot.

На кадрах видны столб дыма в небе и часть улицы.

Ранее 4 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировала и сбила дрон на территории региона. По его словам, жизням и здоровью людей ничего не угрожает.

Случаи атаки украинских БПЛА на территорию России в последнее время участились. Например, утром в четверг беспилотник сбили в Белгородской области. По данным СМИ, речь идет о дроне Shark, предназначенном для корректировки и разведки направления ударов ракет Вооруженных сил Украины.

Накануне администрация российского президента сообщила о попытках двух БПЛА атаковать Кремль. Однако средства радиолокационной борьбы вывели из строя летящие беспилотники. Глава государства не пострадал. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил о непричастности Украины к случившемуся.