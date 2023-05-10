Происшествия 10 мая 2023, 07:35 Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник под Курском Губернатор Старовойт: под Курском силы ПВО сбили украинский беспилотник РИА «Новости»

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Рано утром в среду силы ПВО сбили вражеский беспилотник под Курском. Об этом глава Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале,

«Рано утром силами ПВО сбит вражеский беспилотник под Курском», — отметил Старовойт.

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По его словам, обломки БПЛА упали в деревне Толмачево. Губернатор подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.

Но при падении дрон повредил газовую трубу и фасад дома. На месте происшествия приступили к работе оперативные службы.

В конце апреля украинские беспилотники сбили возле АЭС в Курской области. По предварительной информации, это была атака БПЛА, который запустили из Сумской области Украины.

В середине апреля ВСУ обстреляли поселок в Курской области. Атаке подвергся населенный пункт Теткино Глушковского района. Из-за взрыва снаряда здесь загорелся дом и сарай на частной территории.