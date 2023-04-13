13 апреля 2023, 18:03
Фото заминированной статуэтки для военкора Татарского выложили в Сеть
Telegram-канал Shot опубликовал фото статуэтки со взрывчаткой для военкора Татарского
В Сети разместили фотографию начиненной взрывчаткой статуэтки, которую Дарья Трепова преподнесла военному корреспонденту Владлену Татарскому на творческом вечере в кафе Санкт-Петербурга. Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.
«Саму статуэтку по заданию куратора Трепова должна была презентовать как подарок от сообщества скульпторов», — уточнили в сообщении.
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Куратор попросил исполнительницу заранее снять внизу у бюста магнит, который мешал привести самодельное взрывное устройство в действие дистанционно.
Посылку со взрывчаткой для Татарского курировали IT-специалисты из-за рубежа. Коробку Треповой доставили в Петербург из Москвы, а туда — из-за границы. Неизвестные позвонили девушке и передали статуэтку удаленно.
Когда коробка со статуэткой взорвалась, журналист погиб на месте, более 50 человек пострадали.
Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
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