Происшествия 13 апреля 2023, 18:03 Фото заминированной статуэтки для военкора Татарского выложили в Сеть Telegram-канал Shot опубликовал фото статуэтки со взрывчаткой для военкора Татарского РИА «Новости»

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В Сети разместили фотографию начиненной взрывчаткой статуэтки, которую Дарья Трепова преподнесла военному корреспонденту Владлену Татарскому на творческом вечере в кафе Санкт-Петербурга. Снимок опубликовал Telegram-канал Shot.

«Саму статуэтку по заданию куратора Трепова должна была презентовать как подарок от сообщества скульпторов», — уточнили в сообщении.

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Куратор попросил исполнительницу заранее снять внизу у бюста магнит, который мешал привести самодельное взрывное устройство в действие дистанционно.

Посылку со взрывчаткой для Татарского курировали IT-специалисты из-за рубежа. Коробку Треповой доставили в Петербург из Москвы, а туда — из-за границы. Неизвестные позвонили девушке и передали статуэтку удаленно.

Когда коробка со статуэткой взорвалась, журналист погиб на месте, более 50 человек пострадали.