Губернатор сообщил о трех погибших в Белгороде

В Белгороде в результате серии ночных взрывов погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На данный момент есть информация о трех погибших», — написал Гладков.

Губернатор сообщил, что еще по меньшей мере четыре человека пострадали, из них двое госпитализированы: ребенок и мужчина, который находится в тяжелом состоянии. Еще двоих пострадавших осмотрели на месте. Медики оказывают всю необходимую помощь.

«Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью», — сообщил глава региона.

Серия громких взрывов прогремела в Белгороде глубокой ночью. Предположительно, работала система ПВО. Загорелся частный дом на улице Маяковского, 23, его потушили. Повреждения получил и соседний, 25-й дом. В многоэтажках поблизости выбило окна.