Массовое ДТП с участием Ferrari произошло в Москве

Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в понедельник, 4 июля, в центре Москвы. Пострадавших и погибших при происшествии нет, отметили в пресс-службе МЧС по Москве.

«ДТП с тремя единицами, без пострадавших», — сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС.

Все произошло в центре города на Большой Грузинской улице. По данным Telegram-канала «112», на дороге столкнулись три автомобиля: KIA, Mercedes и Ferrari.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются.

Утром, 4 июля, стало известно о другом дорожно-транспортном происшествии в столице. Автомобиль Tesla столкнулся с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде, сообщил «360» источник в правоохранительных структурах. В МВД заявили, что при ДТП пострадал водитель такси, его доставили в медучреждение.