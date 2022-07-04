04 июля 2022, 09:34
Tesla попала в ДТП с машиной такси в Москве
Автомобиль Tesla попал в ДТП с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде в Москве. Об этом «360» заявил источник в правоохранительных структурах.
После столкновения автомобили выехали на тротуар.
«Пострадал водитель такси, он доставлен в медучреждение. Причина ДТП пока не известна, ГИБДД установит обстоятельства», — заявили в МВД.
Столичный департамент транспорта сообщил, что на месте аварии работают оперативные службы города. Дорожная ситуация в районе затруднена.