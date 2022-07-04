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    04 июля 2022, 09:34

    Tesla попала в ДТП с машиной такси в Москве

    Максим Зинкин, Юлия Кучинина

    Автомобиль Tesla попал в ДТП с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде в Москве. Об этом «360» заявил источник в правоохранительных структурах.

    После столкновения автомобили выехали на тротуар.

    «Пострадал водитель такси, он доставлен в медучреждение. Причина ДТП пока не известна, ГИБДД установит обстоятельства», — заявили в МВД.

    Столичный департамент транспорта сообщил, что на месте аварии работают оперативные службы города. Дорожная ситуация в районе затруднена.