Tesla попала в ДТП с машиной такси в Москве

Автомобиль Tesla попал в ДТП с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде в Москве. Об этом «360» заявил источник в правоохранительных структурах.

После столкновения автомобили выехали на тротуар.

«Пострадал водитель такси, он доставлен в медучреждение. Причина ДТП пока не известна, ГИБДД установит обстоятельства», — заявили в МВД.

Столичный департамент транспорта сообщил, что на месте аварии работают оперативные службы города. Дорожная ситуация в районе затруднена.