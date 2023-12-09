Криминал 09 декабря 2023, 13:57 Замдиректора брянской гимназии задержали после трагедии 7 декабря РИА «Новости»: замдиректора брянской гимназии № 5 задержали РИА «Новости»

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Замдиректора гимназии № 5 Ларису Католикову задержали в Брянске в минувшую пятницу, 8 декабря, сообщило РИА «Новости». По данным источника агентства, ее заподозрили в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.

Собеседник РИА «Новости» уточнил, что подозреваемой уже предъявили обвинение.

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Стрельба в брянской гимназии произошла 7 декабря. Одна из учениц принесла с собой ружье и стала стрелять в одноклассников на уроке биологии.

В ходе следствия выяснилось, что рамок металлодетектора на входе в гимназию не было. Хотя фактически это устройство у учебного заведения было. Из-за их отсутствия восьмиклассница легко пронесла оружие.

В результате погибли двое, среди них — сама стрелявшая. Пятеро подростков получили ранения и попали в больницу.

После ЧП возбудили два дела — об убийстве двух и более человек, а также уголовное дело о халатности.